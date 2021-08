Tra i giocatori che quasi certamente lasceranno il Torino in questa sessione di mercato c'è Lyanco. Il difensore brasiliano ha chiesto espressamente la cessione e sarà accontentato.



Sulle sue tracce c'è il Betis Siviglia ma, al momento, il club spagnolo non ha ancora presentato un'offerta in grado di soddisfare le richieste dei granata: la trattativa sta però proseguendo e la volontà di entrambe le parti è quella di arrivare al più presto alla fumata bianca.