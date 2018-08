Portare a Torino Juan Jesus si sta rivelando sempre più complicato per i dirigenti granata a causa del fatto che il difensore della Roma non appare convinto della destinazione. Per questo motivo il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno iniziato a guardarsi intorno e hanno individuato in Ervin Zukanovic del Genoa una valida alternativa.



I contatti con il club ligure, squadra che detiene il cartellino del difensore bosniaco, sono già stati avviati: Zukanovic è un giocatore che conosce bene i meccanismi della difesa a tre, ha esperienza e sarebbe il profilo ideale per la squadra di Walter Mazzarri.