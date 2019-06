Il prossimo 25 luglio il Torino esordirà nel secondo turno preliminare di Europa League contro la vincente di Debrecen-Kukesi. La partita si dovrebbe giocare in casa della squadra granata ma per quella data lo stadio Olimpico Grande Torino non sarà disponibile per via di alcuni concerti che si terranno nei giorni precedenti alla partita.



Possibile dunque l'inversione di campo, con il Torino che giocherà in trasferta la partita di andata e in casa quella di ritorno giovedì 1 agosto. La soluzione alternativa è quella di disputare la partita d'andata su un campo neutro.