C'è una buona notizia per il Torino in vista della partita di lunedì contro la Salernitana: Ivan Juric ha recuperato Antonio Sanabria. L'attaccante paraguaiano si era infortunato nel corso ella partita contro il Milan: un problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la partita contro il Genoa.



Sanabria ha approfittato delle pausa del campionato per recuperare dall'infortunio, da alcuni giorni è tornato ad allenarsi in gruppo e lunedì sarà a completa disposizione di Juric.