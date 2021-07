C'è anche Adam Ounas nel mirino del Torino per la trequarti campo. Il trequartista algerino, dopo l'esperienza in prestito al Crotone, è ora tornato al Napoli ma difficilmente resterà in azzurro.



Il direttore tecnico Davide Vagnati ha effettuato i primi sondaggi con l'entourage del calciatore e con la società partenopea. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, il Torino per la trequarti campo sta seguendo anche altri obiettivi di mercato come Marko Pjaca e Junior Messias.