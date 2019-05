Come vi abbiamo raccontato, mercoledì sera Gianluca Petrachi ha presentato le proprie dimissioni dal ruolo di direttore sportivo del Torino, in modo da poter poi sottoscrivere un nuovo contratto con la Roma. Le dimissioni non sono però ancora state accettate dal presidente Urbano Cairo che, per liberare il dirigente (il cui contratto con il club granata scadrà il 30 giugno del 2020), ha chiesto come contropartita alla Roma un giovane attaccante: Gianmarco Cangiano.



Classe 2001, Cangiano è un attaccante esterno ed è anche uno dei migliori giovani di cui dispone il vivaio giallorosso. In questa stagione ha collezionato 28 presenze e ha realizzato 14 reti in campionato, più 7 presenze e 1 rete in Youth League.