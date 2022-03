Karol Linetty è ormai finito ai margini del Torino, con Ivan Juric non sta più trovando spazio: anche ora che Dennis Praet è ai box per via di un'infortunio, il calciatore polacco non viene impiegato.



Le tante panchine che sta collezionando hanno fatto perdere a Linetty anche la nazionale: il centrocampista, infatti, non è stato convocato dalla Polonia per le partite di qualificazione al prossimo mondiale. A fine stagione il suo addio al Torino sembra essere sempre più probabile.