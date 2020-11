E' stata una serata amara quella di ieri per Sasa Lukic. Il centrocampista del Torino ha infatti visto svanire il sogno di giocare il prossimo Europeo con la sua Serbia. La sua nazionale è stata sconfitta ai calci di rigore nello spareggio contro la Scozia.



Lukic è rimasto in campo per tutti i 120 minuti dell'incontro: ha disputato una buona partita ma che non è bastata e evitare l'eliminazione dai playoff di accesso a Euro 2021.