Fra circa un mese e mezzo prenderà il via la sessione invernale di calciomercato. Sul fronte cessioni, in casa Torino si sta valutando la posizione del difensore centrale Lyanco: il brasiliano sta tornando a completa disposizione di Walter Mazzarri (dopo il grave infortunio al piede che lo ha tenuto fermo per circa un anno) e nelle ultime settimane ha giocato con la Primavera di Federico Coppitelli.



I dirigenti granata, però, a gennaio potrebbero decide di cederlo in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità in un'altra squadra in modo che possa tornare a fine stagione al top della forma.