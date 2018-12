Potrà una partita come Torino-SudTirol regalare emozioni forti a un calciatore che indossa la maglia granata? Se il giocatore in questione è Lyanco la risposta è certamente sì. Per il difensore brasiliano, quello contro la formazione di Bolzano, non è solamente un normale match del quarto turno di Coppa Italia, una pratica da risolvere il prima possibile per qualificarsi verso turni di maggior prestigio, ma è il match che segnerà il suo ritorno in campo con la maglia del Toro a circa un anno di distanza dall’ultima volta. Un anno fatto di infortuni, sofferenze, operazioni chirurgiche ma anche qualche gioia personale, come il matrimonio.

I tifosi granata hanno potuto vedere all’opera l’ex San Paolo solamente in qualche partita della Primavera, a cui è stato prestato per ritrovare la miglior condizione dopo il lungo stop.Ma Lyanco ha voglia di tornare a essere protagonisti ai massimi livelli, come aveva iniziato a fare lo scorso anno prima del grave e raro infortunio al piede., la sua ultima apparizione risale infatti allo scorso 23 dicembre, nel match pareggiato con la Spal a Ferrara per 2-2, l’ultima trasferta in campionato di Sinisa Mihajlovicda allenatore granata.Domani sera per Lyanco inizierà una sorta di seconda vita calcistica: il difensore tornerà giocare e magari a stupire, così come aveva fatto nelle poche apparizioni dello scorso anno e soprattutto quando era in Brasile. Non è un caso se, prima di firmare con il Torino,e l’: il direttore sportivo granata Gianlucacon un blitz riuscì a battere la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del difensore che, ora, potrà finalmente tornare a mostrare il suo valore.