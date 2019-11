Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nella prossima sessione di mercato c'è anche Vincenzo Millico. Il giovane attaccante ex Primavera già in estate è stato a un passo dal prestito prima al Pisa poi al Chievo Verona, alla fine però entrambe le trattativa sono sfumate.



Ora, però, il direttore sportivo granata Massimo Bava ha ricevuto i primi sondaggi per il giocatore: l'ipotesi di un prestito a gennaio in serie B di Millico sta prendendo sempre più piede.