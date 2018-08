A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato negli altri principali campionati europei, i dirigenti del Torino sono ancora alle prese con il caso M'Baye Niang: l'attaccante senegalese non rientra più nei piani della società granata e da tempo è finito sul mercato ma, finora, non è ancora nessuna offerta per l'acquisto del giocatore a titolo definitivo.



Nelle ultime ore, però, per Niang si è fatto più forte l'interesse del Rennes. La società francese ha chiesto informazioni e spera di riuscire a convincere il presidente Urbano Cairo a cedere il giocatore in prestito. Da parte sua il calciatore ha già espresso la propria volontà di tornare a giocare nella Ligue 1 francese.