Davide Nicola domani tornerà al Luigi Ferraris in quello che, fino a pochi mesi fa, era il suo stadio. Lo scorso luglio ha infatti portato il Genoa alla salvezza e ora sta cercando di raggiungere lo stesso obiettivo con il Torino.



La partita contro la Sampdoria sarà per lui una sorta di derby: Nicola è stato infatti prima calciatore e poi allenatore del Genoa e, in entrambe le vesti, è stato più volte protagonista di diversi Derby della Lanterna.