Joel Obi non resterà al Torino: il centrocampista nigeriano è uno dei giocatori che sarà sacrificato in questa sessione di mercato per far spazio all'arrivo di nuovi centrocampisti, tra cui Rade Krunic dell'Empoli, che aspetta che il club granata ufficializzi la cessione di qualche giocatore per firmare il proprio contratto con i piemontesi.



Sono due al momento le squadre che sono sulle tracce di Obi: il Parma e il Celta Vigo. Il centrocampista nigeriano ha ascoltato le proposte di entrambe le società e ora, insieme al Torino, dovrà decidere quale offerta accettare.