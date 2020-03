Uno dei rinforzi per il Torino nella prossima stagione potrebbe essere Andrea Pinamonti: l'attaccante, al momento in forza al Genoa, potrebbe infatti rientrare nell'operazione che porterebbe Armando Izzo all'Inter. Molto però dipenderà da chi sarà l'allenatore granata il prossimo anno.



Pinamonti piace infatti molto a Moreno Longo, che lo ha già allenato al Frosinone, ma con un altro tecnico in panchina (il contratto dell'attuale allenatore scadrà il 30 giugno) l'operazione potrebbe saltare.