Il Torino non ha esercitato la clausola per il riscatto del cartellino di Dennis Praet dal Leicester: i 15 milioni di euro richiesti dalla società inglese sono stati ritenuti eccessivi ma il futuro del centrocampista belga potrebbe ancora essere a tinte granata.



Ivan Juric ha chiesto espressamente alla società di trattenere Praet e per questo motivo il dt Davide Vagnati è al lavoro per cercare di ottenere il rinnovo del prestito con un diritto o obbligo di riscatto a cifre più basse.