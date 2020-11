Tomas Rincon ci sarà sabato prossimo nel derby tra Torino e Juventus. Il mediano venezuelano era diffidato ma Marco Giampaolo e il suo vice, Francesco Conti, non lo hanno risparmiato nella partita di questa sera contro la Sampdoria.



Rincon è rimasto in campo per tutti i novanta minuti senza ricevere cartellini gialli: il centrocampista, che è una pedina fondamentale dello scacchiere granata, potrà quindi scendere in campo anche all'Allianz Stadium.