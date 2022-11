Per Ricardo Rodriguez non poteva esserci un debutto migliore al Mondiale in Qatar: il difensore svizzero è stato schierato titolare nella partita contro il Camerun, è rimasto in campo fino al 90' e la sua nazionale è riuscita a ottenere un'importante vittoria per 1-0 contro il Camerun.



Rodriguez, oltre a essere uno dei perni della difesa del Torino, è anche uno dei giocatori più importanti della retroguardia della propria nazionale.