Riuscire ad arrivare a Sandro per il Torino non sarà certo facile. Il centrocampista del Benevento, che era stato cercato anche lo scorso gennaio dai granata, ma i giallorossi furono più lesti nel chiudere la trattativa con l'Antalyaspor per il prestito del giocatore. Ora che la sua avventura in Campania è terminata, Sandro è di nuovo sul mercato ma, oltre al Torino, il brasiliano piace anche al Cagliari.



La società granata, per riuscire ad aggiudicarsi il centrocampista brasiliano dovrà infatti battere la concorrenza del club sardo, ma anche quella di diverse squadre straniere (inglesi e tedesche) che hanno messo nel mirino il giocatore.