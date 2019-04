Contro il Milan Salvatore Sirigu ha sfoderato, per l'ennesima volta, una prestazione da incorniciare. Le sue parate sono state determinanti per la vittoria del Torino, che ha permesso alla squadra di Walter Mazzarri di mantenere vivo il sogno Europa League ma, soprattutto, di continuare a coltivare quello per la Champions League.



Sirigu ha terminato la quattordicesima partita in stagione senza subire gol: un piccolo record che non fa altro che sottolineare l'ottima stagione che il portiere sta disputando e sottolinea l'ottimo rendimento della retroguardia granata.