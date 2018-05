Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con maggiore attenzione per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione c'è anche la stella classe 1997 del Velez Matias Vargas.



Riuscire ad acquistare il talentuoso calciatore argentino non sarà semplice: il Velez non lascerà partire il giocatore per un'offerta inferiore ai 10 milioni di euro e, inoltre, sul giocatore c'è anche una folta concorrenza. Matias Vargas ha infatti attirato su di se le attenzioni anche di due squadre tedesche: il Wolfsburg e il Borussia Mönchengladbach.