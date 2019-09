Simone Verdi non se lo immaginavo certo così il suo (secondo) esordio con la maglia del Torino. L'attaccante, entrato in campo nella ripresa al posto di uno spento Daniele Baselli, ha debuttato in una delle peggiori partite della squadra granata da quando Walter Mazzarri ha preso la guida della squadra.



Dopo i pochi minuti disputati contro il Lecce, Verdi ora si candida a un posto da titolare già nella prossima partita, quella in casa della Sampdoria. Una partita in cui il Torino è chiamato al riscatto.