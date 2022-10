Nikola Vlasic fra qualche ora scenderà in campo per la prima volta al Diego Armando Maradona, in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio. Il trequartista croato, infatti, è stato a lungo cercato dal Napoli negli scorsi anni ma le trattativa non si sono mai concluse.



Ora è il giocatore di maggior importanza del Torino e guiderà la squadra granata nella delicata partita in terra campana.