Simone Zaza è uno dei giocatori che il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, dovrà cercare di cedere in questa sessione di calciomercato. L'attaccante non rientra nei piani di Ivan Juric ed è stato messo sul mercato.



Zaza ha alcuni estimatori in Spagna, doveva aveva lasciato un buon ricordo durante la sua esperienza al Valencia, ma per lui potrebbe aprirsi anche una pista tutta italiana: la Cremonese, neopromossa in serie A, è alla ricerca di rinforzi in attacco e ha effettuato un sondaggio proprio per il giocatore del Torino.