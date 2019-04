Per Simone Zaza questa non è certo stata una stagione esaltante: l'attaccante ha faticato a trovare spazio nel Torino di Walter Mazzarri e quando ha giocato raramente è riuscito a lasciare il segno. Il derby di andata contro la Juventus, con l'errore che ha permesso a Mario Mandzukic di procurarsi il calcio di rigore che ha poi deciso la partita, è stato il simbolo della sua stagione negativa.



Nel derby di ritorno, che si giocherà venerdì sera all'Allianz Stadium, Zaza potrebbe avere l'ultima occasione per cambiare la propria stagione. Proprio nel derby Zaza rientrerà dopo le due giornate di squalifica ricevute dopo il cartellino rosso contro il Cagliari.