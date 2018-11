Simone Zaza è stato uno dei colpi di mercato più importanti messi a segno dal Torino nella scorsa sessione di mercato. L'attaccante ex Valencia, però, finora non ha reso secondo le aspettative e il fatto che spesso sia stato escluso dalla formazione titolare e abbia segnato solamente un gol in queste prime dodici giornate di campionato (quello al Chievo Verona) ne sono la dimostrazione.



Zaza è arrivato al Torino dal Valencia con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro: l'investimento fatto dal presidente granata al momento non sta però ripagando.