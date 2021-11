Nel finale di Roma-Torino, nel tentativo di far giungere la propria squadra al pareggio, Ivan Juric ha preferito mandare in campo Simone Zaza ad Antonio Sanabria come partner in attacco di Andrea Belotti (poco dopo il Gallo è stato costretto a uscire per infortunio ed è stato sostituito proprio dal paraguaiano). Come mai ha scelto il numero 7?



Nessun cambio nelle gerarchie, Ivan Juric però considera Zaza più adatto a giocare come seconda punta e non vede invece come attaccanti complementari Belotti e Sanabria.