L'estate è ancora lontana ma il Torino è già al lavoro per cercare di regalare a Walter Mazzarri un giocatore che il tecnico avrebbe voluto allenare in granata già in questa stagione: Roberto Pereyra.



Il centrocampista argentino è uno dei titolari del Watford e convincere il club inglese a cederlo non sarà affatto facile, serviranno almeno 20 milioni di euro. I dirigenti granata da tempo sono al lavoro con l'entourage del giocatore ma, come riporta Toro.it, per far sì che l'acquisto vada a buon fine sarà necessario che la squadra granata ottenga la qualificazione a una coppa europa. Pereyra, infatti, nella prossima stagione vorrebbe calcare palcoscenici internazionali.