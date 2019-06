Diego Perotti è uno di quei giocatori che il Torino da tempo segue con estremo interesse. Vere e proprie offerte per l'argentino non sono mai state fatte ma, anche in questa sessione di mercato, si sono già registrati i primi contatti con l'entourage dell'attaccante per valutare l'eventuale disponibilità a vestire la maglia granata.



Trattare con la Roma e con Gianluca Petrachi non sarà semplice, visti i rapporti tesi tra il presidente Urbano Cairo e il dirigente che, ufficialmente, è ancora contrattualizzato con il Torino.