"Come to Ferrara" e "Come to Spal", ovvero "Vieni a Ferrara" e "Vieni alla Spal". Sono questi i messaggi che Andrea Petagna ha lasciato sull'ultimo post pubblicato da Kevin Bonifazi su Instagram.



Non è un mistero che Bonifazi sia nel mirino della Spal, oltre che della Fiorentina, il centravanti biancoazzurro a suo modo sta provando a convincere il difensore del Torino a tornare a vestire la maglia della squadra di Ferrara. La trattativa tra le due società è in corso e nei prossimi giorni si attendono novità.