Dopo il botta e risposta a distanza degli scorsi giorni tra Urbano Cairo e Gianluca Petrachi per il caso Nkoulou, la tensione sull'asse Torino-Roma rimane alta, questa volta a causa di una gaffe del direttore sportivo giallorosso.



Durante la conferenza stampa di presentazione di ​Mkhitaryan, Petrachi parlando di Dzeko ha testualmente dichiarato: "Quando io, la prima volta a maggio, ho incontrato all'Inter ho posto il mio prezzo, quel prezzo non è mai arrivato dall'Inter". Peccato che a maggio fosse ancora il direttore sportivo del Torino e che, per evitare sanzioni, proprio a fine maggio dichiarasse ai microfoni di Sky: "​Chi dice che ho già iniziato a lavorare per la Roma non dice la verità".