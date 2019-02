Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha quest'oggi punito il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi con un'ammenda di 5.000 euro e la diffida per, come si legge nel comunicato, "aver usato toni offensivi discutendo con l'arbitro, al termine del primo tempo, nel corridoio che adduce agli spogliatoi".



I fatti contestati dal Giudice Sportivo risalgono all'intervallo della partita vinta per 2-0 dal Torino contro l'Atalanta lo scorso sabato.