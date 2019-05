A fine stagione il presidente del Torino, Urbano Cairo libererà il direttore sportivo Gianluca Petrachi per la Roma. Dove Ricky Massara sta valutando la possibilità di dimettersi per tornare a lavorare con Walter Sabatini, che ha incontrato a Genova un mese fa (e non solo).



Sempre secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi già messi sul tavolo per il mercato è quello di Armando Izzo, difensore che seguirebbe Petrachi dal Torino. Più difficile agganciare Andrea Belotti, che del Toro ormai è un simbolo.



Con Petrachi, a Trigoria potrebbero arrivare anche nuove figure nell’area scouting: sostituiranno Balzaretti e Vallone, che erano professionisti di fiducia di Monchi. Rimangono in discussione infine i ruoli di Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile, e di Bruno Conti, che è in scadenza di contratto.