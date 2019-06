Per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, in cui sarà protagonista anche in Europa League, il Torino sta guardando in casa Verona. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche Daniel Bessa, giocatore di proprietà della squadra gialloblù ma che nell'ultimo campionato ha vestito la maglia del Genoa.



Il Verona sarebbe disposto a cedere Bessa come contropartita in cambio di Samuel Gustafson ma per il Torino il brasiliano non è una priorità e la trattativa è al momento bloccata.