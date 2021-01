Il Torino è a caccia di rinforzi per l'attacco. Vincenzo Millico è già stato ceduto in prestito al Frosinone, Simone Edera e Simone Zaza potrebbero essere ceduti: anche da un punto di vista numerico a Marco Giampaolo ha quindi bisogno di uno o due rinforzi.



Christian Kouamé è l'obiettivo numero uno per l'attacco ma, se a Zaza verrà trovata una nuova squadra, arriverà anche un altro centravanti che possa affiancare Andrea Belotti o, nel caso fosse necessario, sostituirlo: per questo motivo tra i giocatori seguiti c'è anche Sam Lammers, centravanti olandese che finora non ha però avuto molto spazio all'Atalanta.