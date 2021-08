Tra i giocatori che sono finiti nel mirino del Torino c'è anche Josip Brekalo. Il trequartista croato di proprietà del Wolfsburg è stata sondato dalla società granata.



Non è un mistero che il direttore tecnico Davide Vagnati sia alla ricerca di un giocatore che possa agire alle spalle della punta nel 3-4-2-1 di Ivan Juric, da tempo sono iniziate le trattative per Riccardo Orsolini e per Junior Messias ma, considerate le difficoltà per chiuderle