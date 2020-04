Tra i giocatori seguiti con interesse dal Torino per il futuro c'è anche Jean Pyerre, centrocampista brasiliano classe 1998 di proprietà del Gremio. Pierre è un calciatore dai piedi buoni che può giocare sia come trequartista (suo ruolo naturale) che come centrale di centrocampo.



Il Torino non è l'unica squadra italiana che si è messa sulle tracce del calciatore del Gremio: Pyerre piace infatti anche all'Atalanta.