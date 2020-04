Oltre ad Andrea Pinamonti, c'è un altro giocatore già allenato al Frosinone che Moreno Longo allenerebbe volentieri anche al Torino: si tratta di Luca Paganini, calciatore molto duttile che è nato come esterno d'attacco ma che sa ricoprire tutti i ruoli di fascia e che negli ultimi tempi è diventato un interno di centrocampo.



Il Torino sta seguendo Paganini con grande interesse in vista della prossima stagione, perché può risultare un'ottima alternativa per la squadra di Moreno Longo.