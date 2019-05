Nell'attesa che il cambio di direttore sportivo venga ufficializzato, con Massimo Bava che prenderà il posto di Gianluca Petrachi, il Torino si sta iniziando a guardare intorno alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. In particolare il presidente Urbano Cairo è alla ricerca di un centrocampista di qualità e, secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, nel mirino c'è anche un giocatore del Liverpool: Marko Grujic.



In questa stagione Grujic ha giocato in prestito in Germania all'Herta Berlino, ora rientrerà al Liverpool ma il club inglese sembrerebbe disposto a cederlo di fronte a un'offerta adeguata. Il Torino valuta la situazione.