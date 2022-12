Fra gli obiettivi di mercato del Torino in vista del mercato di gennaio c'è anche un giocatore del Monza: è Filippo Ranocchia. Il centrocampista era stato seguito dal dt Davide Vagnati anche nel corso della scorsa estate ma alla fine l'affare non andò in porto.



Ora però Vagnati ha riavviato i contatti per il centrocampista e ieri, durante l'amichevole giocata dal Torino proprio contro il Monza, lo ha potuto vedere all'opera da vicino. Il cartellino di Ranocchia è di proprietà della Juventus e il giocatore è attualmente in prestito alla società brianzola ma, fino a questo momento, non è riuscito a giocare con continuità.