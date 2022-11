Fra i giocatori che il Torino sta seguendo con attenzione in vista del mercato di gennaio c'è anche Idrissa Touré, centrocampista classe 1998 di proprietà del Pisa. A riportarlo è Tuttosport nell'edizione odierna.



Touré è un centrocampista muscolare ma dotato anche di buon piede che si sta mettendo in luce nel campionato cadetto. Il centrocampista conosce già Torino avendo giocato per due stagioni con la Juventus Under 23.