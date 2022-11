Il Torino ha messo nel mirino un centrocampista del Verona: si tratta di Ibrahim Sulemana. Classe 2003, il giovane mediano ghanese in questa stagione ha già collezionato cinque presenze nel campionato in corso.



Anche se non in possesso di un passaporto comunitario il Torino potrebbe comunque tesserarlo perché lo acquisterebbe da un'altra società italiana, il club granata ha invece esaurito i slot, per questa stagione, per l'acquisto di calciatori extracomunitari dall'estero.