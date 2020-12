Il Torino è sempre a caccia di un regista di centrocampo: secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, tra i profili seguiti con attenzione dal dt Davide Vagnati in questo ruolo c'è anche Abdoulaye Touré: francese, classe 1994, è di proprietà del Nantes e ha il contratto in scadenza nel 2022.



Il Nantes sarebbe disposto ad aprire una trattativa per la cessione di Touré: tocca ora a Vagnati decidere se puntare sul centrocampista francese o se puntare altri giocatori per il ruolo di regista.