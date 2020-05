La difesa del Torino nella prossima stagione sarà molto diversa da quella attuale: Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Koffi Djidji potrebbe infatti essere ceduti. Tra i giocatori individuati per la loro sostituzione c'è anche Jhon Chancellor, difensore venezuelano che in questa sua prima stagione in Italia si è messo in luce con la maglia del Brescia.



Difficilmente Chancellor resterà nel club di Massimo Cellino in caso di retrocessione in serie B. Il neo direttore tecnico granata, Davide Vagnati, lo sta seguendo con estrema attenzione.