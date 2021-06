C'è anche un difensore del Cagliari nel mirino del Torino in vista della prossima stagione: parliamo di ​Sebastian Walukiewicz. Il giovane polacco, classe 2000, è un profilo gradito al tecnico Ivan Juric ma farlo arrivare sotto la Mole non sarà affatto semplice.



Il problema principale è dato dalla valutazione che il Cagliari ha fatto per il cartellino di ​Walukiewicz, intorno ai 10 milioni di euro, ritenuta eccessiva da parte del presidente granata Urbano Cairo.