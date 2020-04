La difesa del Torino nella prossima stagione potrebbe essere molto diversa dall'attuale: Nicolas Nkoulou e Armando Izzo sembrano destinati a partire e anche Koffi Djidji non è sicuro di restare. Per questo motivo il direttore sportivo Massimo Bava si è già messo alla ricerca di rinforzi per il pacchetto arretrato.



Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dal Torino c'è anche il brasiliano Jemerson. Il centrale classe 1992 è in scadenza di contratto con il Monaco (suo attuale club) e potrebbe quindi arrivare a parametro zero sotto la Mole.