Tra i giocatori seguiti dal Torino per il ruolo di centrocampista sinistro c'è anche Stipe Biuk, esterno mancino croato, classe 2002, di proprietà dell'Hajduk Spalato. Biuk è un giocatore molto offensivo, che oltre come esterno di centrocampo, nel 3-4-2-1 potrebbe giocare anche come trequartista alle spalle della punta.



Il giocatore è seguito da tempo da dt Davide Vagnati ma al momento una vera e propria trattativa con l'Hajduk Spalato non è ancora stata avviata.