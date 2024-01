Torino, piace un esterno dell'Atalanta

Il Torino è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro, un giocatore mancino di piede, bravo in fase offensiva. L'obiettivo numero uno è Doig del Verona ma c'è anche un altro profilo che il dt Vagnati sta valutando con grande interesse: Bakker dell'Atalanta.



L'olandese non sta trovando molto spazio a Bergamo e cambierebbe volentieri aria: il Torino ha effettuato i primi sondaggi per cercare di capire se l'Atalanta è disposta ad aprire a un prestito, magari con un diritto di riscatto.