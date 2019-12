Il Torino torna su Gaston Ramirez. Il fantasista uruguaiano era stato cercato dal Torino già ai tempi in cui militava in Inghilterra nel Southampton, ora la società granata sta svolgendo i primi sondaggi con la Sampdoria (sua attuale squadra) per capire se è possibile portarlo sotto la Mole nel mercato di gennaio.



Il Torino, dopo i deludenti risultati della prima parte di campionato, è alla ricerca di innesti di qualità e Ramirez è uno dei giocatori che il direttore sportivo Massimo Bava sta seguendo per elevare il tasso tecnico della squadra di Walter Mazzarri.