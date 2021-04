Tra i giocatori che il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, sta seguendo in vista della prossima stagione c'è anche Mert Hakan Yandas del Fenerbahce: a riportarlo sono proprio i media turchi.



Yandas è un centrocampista offensivo, classe 1994: per poterlo acquistare sarà però necessario che il Torino mantenga la categoria. Il Torino è stato ora raggiunto in classifica dal Cagliari, ma c'è ottimismo riguardo al fatto che Davide Nicola possa portare la formazione granata alla salvezza.